Le Bénin a décidé d’assouplir les restrictions imposées sur le trafic de certains produits à destination du Niger. Dans une note de service consultée par AFRIQUE SUR 7, la Direction Générale des Douanes a donné des instructions claires pour encadrer ces mesures, tout en maintenant certaines interdictions strictes.

Le Bénin autorise l’exportation de certains produits vers le Niger : les douanes fixent les nouvelles règles

La note, signée par le Directeur Général Adjoint des Douanes, précise que les produits importés tels que le riz, les conserves et l’huile peuvent désormais être librement exportés vers le Niger. En revanche, les produits vivriers cultivés localement, comme le maïs, le mil et le sorgho, restent soumis à une interdiction de sortie pour préserver les réserves nationales et la sécurité alimentaire au Bénin.

Outre ces assouplissements, les douanes béninoises insistent sur l’importance de faciliter la circulation des personnes dans les deux sens et de permettre l’entrée des produits en provenance du Niger. Cependant, les autorités n’oublient pas les enjeux sécuritaires dans cette région sensible.

Des instructions ont été données pour renforcer les contrôles sur les embarcations et les véhicules afin de détecter et intercepter tout transport d’armes, de munitions ou de matériels pouvant être utilisés par des groupes armés terroristes. Les douanes rappellent également que toute forme de rançonnement est strictement interdite, afin de ne pas compromettre la réussite de cette initiative.

Une stricte application des directives

La Direction Générale des Douanes exhorte ses agents à faire preuve de professionnalisme, de loyauté et de responsabilité dans l’exécution de ces nouvelles directives. Les responsables régionaux des services de lutte contre la fraude et de surveillance des territoires douaniers sont particulièrement chargés de veiller à la stricte application des consignes.

Cette note de service marque une nouvelle étape dans les relations commerciales entre le Bénin et le Niger. Avec cette décision, le Bénin montre sa volonté de soutenir les échanges économiques avec son voisin nigérien tout en préservant ses intérêts nationaux et en garantissant la sécurité aux frontières.