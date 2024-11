Au Mali, le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre et ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, a dévoilé les membres de son gouvernement juste après sa nomination. La liste des nouveaux membres du gouvernement a été rendue publique par le secrétaire général de la Présidence.

Le PM du Mali Abdoulaye Maïga dévoile son gouvernement

Ce nouveau gouvernement du Mali est marqué par quelques changements notables. On note une équipe constituée de 28 ministres avec le général de division Abdoulaye Maïga comme chef. Parmi les personnalités qui quittent le gouvernement, on peut citer Ibrahim Ikassa Maïga, ancien ministre de la Refondation, et Mme Bintou Camara, ancienne ministre de l’Énergie et de l’Eau.

Ce remaniement intervient dans un contexte où le Mali fait face à de nombreux défis, notamment sécuritaires et économiques. Le nouveau gouvernement aura pour mission de mettre en œuvre les politiques de la transition et de préparer le retour à un ordre constitutionnel au Mali.

Ci-dessous la liste des membres du Gouvernement Abdoulaye Maïga au Mali

DECRET N°2024- 0658 /PT-RM DU 21 NOVEMBRE 2024 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT,

Vu la Constitution;

Vu la Charte de la Transition;

Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition:

Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre;

après consultation du Premier ministre,

DECRETE:

Article 1: Sont nommés membres du Gouvernement, en qualité de:

Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation: Général de Division Abdoulaye MAIGA Ministre de la Défense et des anciens Combattants: Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA; Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux: Monsieur Mamoudou KASSOGUE; Ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions: Monsieur Bakary TRAORE; Ministre de la Sécurité et de la Protection civile: Géné dral de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE: Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale: Général de Corps d’Armée Ismaël WAGUE; Ministre des Transports et des Infrastructures: Madame DEMBELE Madina SISSOKO; Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale: Monsieur Abdoulaye DIOP; Ministre de l’Economie et des Finances: Monsieur Alousséni SANOU: Ministre de l’Education nationale: Monsieur Amadou SY SAVANE; Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique: Monsieur Bouréma KANSAYE; Ministre des Mines: Monsieur Amadou KEITA; Ministre de l’Energie et de l’Eau: Monsieur Boubacar DIANE; Ministre de la Santé et du Développement social: Colonel Assa Badiallo TOURE; Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social: Monsieur Fassoun COULIBALY; Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne: Monsieur Abdoul Kassim Ibrahim FOMBA; Ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine: Monsieur Mossa AG ATTAHER; Ministre de l’Agriculture: Monsieur Daniel Siméon KELEMA: Ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle: Madame Oumou SALL SECK:

Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille: Madame DIARRA Djénéba SANOGO; Ministre de l’Industrie et du Commerce: Monsieur Moussa Alassane DIALLO

Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population: Monsieur Imirane Abdoulaye TOURE;

Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement Développement durable: Madame DOUMBIA Mariam TANGARA;

Ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration: Monsieur Alhamdou AG ILYENE;

Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme: Monsieur Mamou DAFFE;

Ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes: Monsieur Mahamadou KONE;

Ministre de l’Elevage et de la Pêche: Monsieur Youba BA;