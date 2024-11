TRADUX, une solution innovante lancée par le Bénin pour faciliter les traductions certifiées de divers documents officiels, tels que les diplomates. Cet outil numérique est une initiative du Ministère des Affaires étrangères.

Bénin : tout sur TRADUX, un outil en ligne pour des traductions certifiées

Il convient d’abord d’expliquer qu’une traduction certifiée consiste à traduire un document d’une langue à une autre en respectant son sens original. Elle garantit l’exactitude et l’authenticité, validées par une autorité officielle, comme le ministère des Affaires étrangères.

La traduction certifiée est « indispensable pour les actes d’état civil, les diplômes et autres documents officiels. La traduction certifiée assure la valeur juridique de vos documents et facilite toutes vos démarches administratives, juridiques ou académiques ».

Le service de traduction certifiée du ministère béninois des Affaires étrangères prend en compte pour le moment sept principales langues. Sur la plateforme, on retrouve : l’Allemand, l’Anglais, l’Arabe, le Chinois, l’Espagnol, le Français et le Russe.

Les types de documents pris en compte

En ce qui concerne les types de documents traduits via TRADUX, on retrouve principalement : les documents d’état civil (actes de naissance, de mariage, de décès) ; les documents académiques (diplômes, relevés de notes), les documents juridiques (contrats, procurations) ; les documents administratifs (cartes d’identité, passeports, permis de conduire, extraits de casier judiciaire, registre de commerce…).

Le service est ouvert à tout demandeur avec les différentes options : Eco, intermédiaire ou express. La dernière option offre un délai de traitement un peu plus court. Pour soumettre un document à traduire, il suffit de le scanner et de le télécharger sur la plateforme en suivant les instructions. Un devis sera envoyé et le paiement pourra être effectué en ligne. Une fois payé, le document sera confié à un traducteur. Si le demandeur n’est pas satisfait du travail fait, il peut faire des réclamations.

Pour obtenir le document après traduction, rendez-vous sur la page principale ou le menu « Suivre ma demande », entrez votre adresse e-mail et le numéro de votre demande. Repérez le document souhaité et cliquez sur « Télécharger ».

Aperçu du formulaire de demande de traduction (capture sur Tradux, 26-11-2024)

Quid de la sécurité des documents ?

TRADUX prend au sérieux la protection des données personnelles. « Toutes les mesures de sécurité sont mises en œuvre pour garantir la confidentialité des données personnelles des utilisateurs de la plateforme », rassure le Ministère des Affaires étrangères.

Cette plateforme positionne le Bénin comme un acteur innovant dans le domaine des services numériques et administratifs, en répondant efficacement aux besoins de traduction certifiée.