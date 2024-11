Au Burkina Faso, la police nationale a porté un coup dur à un réseau criminel qui sévissait dans la ville de Ouagadougou et ses environs. Trois individus, réputés dangereux, ont été interpellés suite à une série de cambriolages et de vols à main armée.

La police du Burkina Faso met fin aux agissements d’un gang de malfrats

Selon les informations, il s’agit d’u gang composé en majorité de récidivistes qui a pour cible principale, les commerces, les domiciles et les auberges du Burkina Faso. Les malfrats opéraient souvent en binôme, à visage découvert ou cagoulé, à bord de motos. Ils utilisaient des armes à feu et des armes blanches pour menacer leurs victimes et s’emparer de leurs biens, notamment de l’argent, des téléphones portables et des objets de valeur.

Les enquêteurs du commissariat de police de l’arrondissement n°8 de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso, aidés par les témoignages de la population, ont mené une enquête minutieuse qui a permis d’identifier et d’appréhender les membres de ce réseau. Lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi d’importantes quantités de matériel, notamment des armes à feu, des munitions, des motos, des téléphones portables et des objets volés.

Les biens volés étaient ensuite écoulés sur différents marchés, notamment à Ouagadougou et dans les pays voisins.

Cette opération est le résultat d’une étroite collaboration entre la police nationale et la population. Elle démontre la détermination des forces de l’ordre à lutter contre la criminalité et à assurer la sécurité des citoyens.