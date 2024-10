La Chine a livré au moins 20 véhicules blindés VN-22 au Burkina Faso. Ces véhicules de combat, en provenance de Chine, sont arrivés au port de Tema le 26 octobre dernier et sont destinés à Ouagadougou.

Burkina Faso : des dizaines de véhicules blindés acquis auprès de la Chine

Le Burkina Faso continue de renforcer les équipements de son armée pour faire face aux défis sécuritaires croissants. La dernière acquisition concerne au moins 20 véhicules blindés VN-22, fabriqués par la société chinoise Norinco. Ces véhicules, destinés à l’exportation, sont arrivés au port de Tema le 26 octobre, avant leur acheminement vers Ouagadougou.

Les VN-22 incluent des versions adaptées au transport de troupes (APC) et au combat d’infanterie (IFV), équipées de tourelles habitées ou téléopérées. Ils offrent une gamme variée d’armements, allant des mitrailleuses légères et lourdes aux canons de 30 mm. Conçus pour résister aux environnements hostiles, ces blindés possèdent un blindage complet qui protège contre les obus perforants de 14,5 mm, quelle que soit la direction. Leur coque renforce la sécurité contre les mines et engins explosifs improvisés.

Dans le contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso, où des groupes jihadistes contrôlent plusieurs zones du territoire, ces équipements visent à renforcer la capacité de défense du pays. La junte militaire, qui mène une campagne offensive contre les terroristes, intensifie ses partenariats avec la Chine, un allié économique et militaire.