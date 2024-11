Le Canada dispose désormais d’une ambassade au Bénin. Un pas important qui marque une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre les deux pays. Cette décision, annoncée par les autorités canadiennes, élève la représentation diplomatique canadienne au rang d’ambassade avec résidence à Cotonou.

Bénin : le Canada établit une ambassade à Cotonou

La création de cette ambassade est perçue à Cotonou comme une marque de confiance du Canada envers le Bénin et un signe de l’attractivité grandissante du pays sur la scène africaine et internationale. Selon le ministère béninois des Affaires étrangères, cette annonce témoigne de la solidité des liens diplomatiques qui unissent le Canada et le Bénin et ouvre la voie à un partenariat renforcé et mutuellement bénéfique.

Ce geste est également vu comme une reconnaissance des réformes et de la politique diplomatique menées par le gouvernement béninois pour moderniser le pays et stimuler son développement économique. « Cette nouvelle étape dans nos relations bilatérales ouvre la voie à un partenariat bilatéral renforcé et mutuellement bénéfique entre nos deux nations », a déclaré le ministère des Affaires étrangères béninois dans un communiqué.

Une coopération élargie dans des domaines clés

L’ouverture de l’ambassade canadienne permettra de renforcer la coopération dans des secteurs prioritaires pour le Bénin, tels que la formation et le renforcement des capacités des jeunes, la promotion des énergies renouvelables, la défense des droits et l’autonomisation des femmes, ainsi que la nutrition. Le Bénin voit dans cette initiative canadienne une opportunité de concrétiser davantage de projets de développement à fort impact social et économique.

Vers une possible réouverture de l’ambassade béninoise au Canada ?

Face à cette évolution, le Bénin pourrait reconsidérer sa décision de 2019 de fermer son ambassade au Canada. À l’époque, le gouvernement béninois avait entrepris une restructuration de sa carte diplomatique pour rationaliser les ressources publiques. La mesure a entraîné la fermeture de plusieurs représentations à l’étranger. La réouverture d’une ambassade béninoise au Canada pourrait, à l’avenir, contribuer à renforcer la réciprocité diplomatique et les échanges bilatéraux entre les deux pays.