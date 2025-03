La Chine et la République du Congo réaffirment leur volonté de renforcer leur partenariat. Cette collaboration, qualifiée de modèle de solidarité par la Chine, s’inscrit dans une dynamique de coopération de plus de 60 ans. Les deux pays se préparent activement à la mise en œuvre des résultats du sommet du FOCAC 2024.

Mise en œuvre des « dix actions de partenariat »

La rencontre à Beijing entre les chefs de la diplomatie chinoise et congolaise a mis en lumière la volonté commune de concrétiser les engagements du FOCAC 2024. Pékin exprime sa disponibilité à collaborer étroitement avec Brazzaville pour atteindre les objectifs fixés. La République du Congo, en tant que coprésidente du FOCAC, joue un rôle central dans cette démarche.

Les discussions portent notamment sur la préparation de la réunion ministérielle des coordinateurs. Cette réunion abordera la mise en œuvre des résultats du FOCAC et l’exposition économique et commerciale Chine-Afrique. La Chine souhaite consolider sa coopération avec l’Afrique. Elle met l’accent sur les « dix actions de partenariat » proposées lors du sommet de Beijing. « Un modèle de solidarité et de coopération », affirme le chef de la diplomatie chinoise. Les deux pays explorent des pistes de collaboration dans divers domaines. Ils incluent les infrastructures, l’agriculture et la santé.

Lire aussi : Congo bénéficie de 26 milliards FCFA de la FMI



Préparation de la réunion ministérielle des coordinateurs

La réunion ministérielle des coordinateurs représente une étape cruciale pour les deux pays. Elle permet d’évaluer les progrès réalisés et d’identifier les défis à relever. Brazzaville accorde une importance particulière à cette réunion. Elle souhaite assurer une mise en œuvre efficace des engagements du FOCAC. L’exposition économique et commerciale Chine-Afrique offre une plateforme pour renforcer les échanges commerciaux. Elle favorise les investissements entre les deux pays.

La République du Congo entend diversifier ses partenariats. Elle souhaite attirer des investissements chinois dans des secteurs clés de son économie. La Chine, quant à elle, cherche à consolider sa présence en Afrique. Elle considère le continent comme un partenaire stratégique. Les deux pays partagent une vision commune du développement. Ils mettent l’accent sur la coopération gagnant-gagnant.