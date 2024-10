Au Bénin, on en sait un peu plus sur les obsèques du général François Kouyami. Décédé le jeudi 17 octobre dernier, il sera inhumé au mois de novembre.

Bénin : François Kouyami sera inhumé le 7 novembre (proches)

D’après des sources proches de la famille éplorée, AFRIQUE SUR 7 a appris que les obsèques du général François Kouyami se tiendront en novembre 2024. Nos sources précisent que l’inhumation est prévue pour le 7 novembre 2024, en France, où il est décédé. À Cotonou, il est prévu que les funérailles du haut gradé ne passeront pas inaperçues. Sauf changement de programme, une messe et une veillée seront organisées pour permettre à tous de lui rendre un dernier hommage.

La décision de procéder à l’inhumation en France ne relève pas d’un choix arbitraire de sa famille. Selon les informations recueillies par AFRIQUE SUR 7, il s’agit d’une volonté exprimée par le général Kouyami lui-même, de son vivant. Contrairement aux rumeurs qui affirmaient que cette décision aurait été motivée par son désaccord avec la fusion de la Police nationale et de la Gendarmerie, ses proches précisent qu’il a fait ce choix pour des « raisons personnelles ».

Le général François Kouyami a marqué l’histoire de son pays par son engagement au sein des forces armées et son service à la nation. Officier supérieur de grande renommée, il a occupé plusieurs fonctions éminentes, notamment celle de ministre et de directeur de la Gendarmerie nationale. En dehors de ses fonctions militaires et politiques, il a également présidé la Fédération béninoise de taekwondo.