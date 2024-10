La dépouille de Doubo Théa Valéry, alias Valéry Vitale, est arrivée à Abidjan dans la soirée du jeudi 24 octobre 2024. Le monde du showbiz, en particulier les acteurs du zouglou, s’est fortement mobilisé pour accueillir la dépouille de cette figure incontournable du groupe musical Espoir 2000.

Côte d’Ivoire : La dépouille de Doubo Théa Valery est arrivée à Abidjan

Décédé le 12 octobre dernier en France des suites d’un cancer du sang, Doubo Théa sera inhumé en terre ivoirienne. L’arrivée de sa dépouille a entraîné une importante mobilisation des acteurs du showbiz ivoirien, en témoignage de l’impact indéniable qu’il a eu dans le milieu artistique.

La perte de Doubo Théa est un choc pour le monde du zouglou et pour toute la communauté ivoirienne, qui se souvient de lui comme d’un artiste talentueux et passionné. Espoir 2000, pionnier dans le genre zouglou, à su marquer des générations avec ses textes engagés, racontant les réalités de la société ivoirienne avec humour et sincérité.

A Abidjan, les hommages se poursuivent pour saluer la mémoire du disparu Valery, décédé à quelques jours du lancement de l’album « Tableau blanc » du groupe Espoir 2000.