Suite à son succès en salle en 2019 (plus de 20 000 entrées), la comédie franco-ivoirienne « Le Gendarme d’Abobo » fait son grand retour à partir du 4 avril 2025. Ce nouvel opus, logiquement intitulé « Le Retour du Gendarme d’Abobo », promet encore plus de rires et de rebondissements.

Michel Gohou, Le Magnific… Le casting XXL du « Retour du Gendarme d’Abobo »

Alors que le réalisateur Antoine Vassil a reconduit des figures emblématiques comme Michel Gohou, Ray Reboul, Le Magnific, Agalawal et Joël, il a également enrichi son casting avec de nouvelles têtes. Parmi elles, des comédiens africains de renom : le Burkinabè Oyou, le Camerounais Fingon Tralala, les Sénégalais Niankou et Tanor Bou Diourbel. Le film met aussi en lumière de jeunes talents du cinéma ivoirien, offrant ainsi une production intergénérationnelle et multiculturelle.

L’intrigue de ce deuxième volet garantit 120 minutes de rires et de suspense, avec des scènes tournées entre Abidjan et Grand-Bassam. L’histoire reprend après les exploits du gendarme Gokou (Michel Gohou), fraîchement décoré par le chef de l’État pour avoir déjoué un complot terroriste à Abobo. Quelques mois plus tard, ce « super » gendarme est promu et se retrouve à la tête d’une équipe chargée de représenter la Côte d’Ivoire lors d’une compétition internationale face à d’autres forces de l’ordre africaines.

Mais très vite, les choses se compliquent. Gokou doit collaborer avec le lieutenant Leblanc, un gendarme français qui s’avère être le fils caché du président de la République française. Ce duo explosif devra pourtant unir ses forces pour accomplir une mission capitale : sauver la Côte d’Ivoire.

Avec son humour décalé, son casting XXL et son intrigue palpitante, « Le Retour du Gendarme d’Abobo » s’annonce comme l’un des événements cinématographiques de 2025 en Afrique francophone.