Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) de la région de l’Indénié-Djuablin se mobilise en vue des élections présidentielles de 2025. Une réunion stratégique a été organisée à Abidjan pour planifier les activités de soutien au président Alassane Ouattara.

Le RHDP s’active pour soutenir Alassane Ouatarra

Le ministre Siandou Fofana, coordonnateur régional du RHDP pour l’Indénié-Djuablin, a présidé une réunion le 16 janvier 2025 à Abidjan. Lors de cette rencontre, les cadres du RHDP ont réaffirmé leur engagement à assurer une victoire éclatante du parti. La présence de figures de proue comme les ministres Léon Houadja Kacou Adom, Roger Adom, et N’Guessan Koffi a renforcé la dynamique. Le président du Conseil régional Waoudja Essy était également présent pour soutenir l’initiative.

Siandou Fofana a insisté sur l’importance d’une mobilisation massive pour le succès du parti. « La mobilisation active des militants et des populations sera la clé de notre victoire. » Il a également souligné que cette élection serait une occasion de célébrer les réalisations du président Ouattara, qui ont transformé la région et le pays.

Une tournée de mobilisation débutera le 1er février à Abengourou, capitale régionale, et se poursuivra à Bettié le 8 février, puis à Agnibilékrou le 15 février. Cette campagne vise à toucher les hameaux, campements, villages et localités pour rallier les populations. Les dix commissions mises en place couvriront des domaines clés tels que la mobilisation, la communication, les finances, la logistique et la santé.

Les cadres du RHDP souhaitent également rendre hommage au président Ouattara pour ses nombreuses actions en faveur du développement de la région. « Le travail accompli sous sa gouvernance témoigne de son engagement indéfectible pour la paix et le progrès. » Cette mobilisation régionale s’annonce donc comme un élément déterminant pour le succès électoral du RHDP.

Une organisation rigoureuse pour atteindre les objectifs

La stratégie mise en place par le RHDP pour la région de l’Indénié-Djuablin repose sur une organisation rigoureuse. Dix commissions opérationnelles ont été constituées pour assurer une couverture optimale du terrain. Ces commissions sont chargées de la mobilisation, de la communication, des finances, de la logistique, et de la santé. Chacune de ces équipes aura pour mission de sensibiliser les populations et de garantir une forte adhésion.

Le ministre Siandou Fofana a souligné l’importance d’une coordination efficace pour atteindre les objectifs fixés. « La mobilisation ne sera efficace que si chaque membre joue pleinement son rôle. » Cette approche stratégique vise à maximiser l’impact des actions du RHDP sur le terrain.

La tournée de mobilisation prévue dans les principales localités de la région est un élément central de cette stratégie. Elle permettra de renforcer la présence du RHDP et de rallier un large éventail de soutiens. Chaque visite sera l’occasion de communiquer les réalisations du président Ouattara et de mobiliser les électeurs en vue des élections d’octobre 2025.

En conclusion, la mobilisation du RHDP dans l’Indénié-Djuablin s’annonce comme un exemple de stratégie électorale bien coordonnée. Les cadres du parti sont déterminés à assurer une victoire éclatante, en s’appuyant sur une organisation rigoureuse et une communication efficace. Cette dynamique devrait permettre au RHDP de réaliser un plébiscite en faveur du président Alassane Ouattara lors des élections présidentielles de 2025.