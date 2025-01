La BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) a terminé la semaine sur une note positive. Les principaux indices ont progressé lors de la séance de cotation du marché des actions. Ce résultat est dû au potentiel attractif du marché actions, sans oublier les performances de Sonatel SN et d’Ecobank CI.

Ecobank CI et Sonatel SN propulsent les indices de la BRVM pour clôturer la semaine

La BRVM a fini la semaine sur une bonne performance du marché des actions. Ainsi, Ecobank CI et Sonatel SN ont joué un rôle majeur dans la progression des principaux indices.



L’indice BRVM Composite affiche une progression de 0,96 % à 273,52 points, tandis que le BRVM 30 et le BRVM Prestige suivent la même tendance, en hausse respectivement de 1,00 % à 137,59 points et de 0,96 % à 113,56 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière a enregistré un gain significatif de 94,52 milliards FCFA grâce aux performances d’Ecobank CI et de Sonatel SN.

En termes de performance, AIR LIQUIDE CI (+5,56 %, 475 FCFA), suivie de NEI-CEDA CI (+3,73 %, 695 FCFA) et d’AGL CI (+3,59 %, 1 300 FCFA), ont également contribué à cette dynamique positive.

Cependant, certains titres ont connu des baisses notables, notamment BOA MALI (-5,82 %, 1 700 FCFA), SERVAIR ABIDJAN CI (-5,39 %, 1 755 FCFA) et SOLIBRA CI (-1,97 %, 13 430 FCFA). À la fin de la séance, les échanges ont atteint un volume total de 301,4 millions FCFA. Parmi ces échanges, Orange CI s’est imposé avec 54,7 millions FCFA, soit 18,15 % du volume total.