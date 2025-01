Le président de la république du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a lancé lundi une vaste réforme de l’administration publique. Lors de la première Conférence des administrateurs et managers publics (CAMP), il a présenté les grandes lignes d’un plan ambitieux visant à moderniser l’État et à le rendre plus efficace.

Le Sénégal modernise son administration, les premiers pas d’une réforme ambitieuse

Le chef de l’État du Sénégal a souligné la nécessité de transformer une administration souvent perçue comme lente, bureaucratique et peu réactive. Selon lui, l’objectif est de créer une administration moderne, au service des citoyens, capable de répondre aux défis du 21ème siècle.

Pour atteindre cet objectif, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé plusieurs mesures phares :

La création d’une agence nationale de centralisation de la commande publique afin de rationaliser les dépenses publiques et de lutter contre les gaspillages.

La généralisation du management de qualité dans toutes les administrations pour améliorer l’efficacité et la transparence.

L’accélération de la transformation numérique des services publics afin de faciliter les démarches administratives pour les citoyens et les entreprises.

La réforme du secteur public avec une rationalisation des entreprises publiques et une amélioration de leur gouvernance.

Le président sénégalais a également insisté sur la nécessité d’une gouvernance plus participative et plus transparente. Il a appelé à une collaboration renforcée entre les différents acteurs de l’administration et à une meilleure prise en compte des besoins des citoyens. Cette réforme ambitieuse s’inscrit dans le cadre du « Sénégal Vision 2050 », un plan stratégique visant à faire du Sénégal un pays émergent à horizon 2050.

La mise en œuvre de cette réforme représente un défi de taille. Le président Bassirou Diomaye Faye a reconnu les difficultés à venir, notamment la résistance au changement et la nécessité de former les agents publics aux nouvelles méthodes de travail. Cependant, il s’est montré déterminé à mener à bien cette transformation, affirmant que l’avenir du Sénégal en dépendait.