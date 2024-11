Le Sénégal souhaite se doter d’une industrie de défense de pointe pour garantir sa sécurité. À cette fin, le gouvernement a signé un accord avec la société Industrie Sénégalaise de Véhicules Militaires (ISEVEM).

Le Sénégal renforce sa défense avec une industrie militaire locale



Le président Bassirou Diomaye Faye souhaite moderniser l’armée avec la construction d’une usine de montage de véhicules militaires. L’objectif de cette initiative, est de renforcer l’équipement de l’armée. D’un coût de 35 milliards de FCFA, cette usine, d’une superficie d’environ 20 000 m², permettra de produire jusqu’à 1 000 véhicules militaires par an, en commençant par des véhicules de reconnaissance et de transport de troupes.

En effet, cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale d’industrialisation et de développement durable, selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop. En réalité, ce projet renforcera non seulement la sécurité du pays mais contribuera également à son développement économique en créant des emplois et en favorisant le transfert de technologies, d’après les autorités.

Par ailleurs, la cérémonie de signature s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités, notamment le ministre des Forces Armées, le général Birame Diop.