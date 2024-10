Au Sénégal, les élections législatives sont prévues au 17 novembre. À cet effet, le président, Bassirou Diomaye Faye, a lancé un appel à l’unité nationale et à la retenue, à moins de 48 heures du lancement de la campagne électorale. Dans une adresse à la nation, il a exprimé sa profonde inquiétude face à la montée des tensions et des discours haineux observés ces derniers jours.

Bassirou Diomaye Faye invite à l’apaisement à l’approche des législatives au Sénégal

« Nous assistons à une multiplication de propos et de comportements qui portent atteinte à notre cohésion sociale », a d’abord déploré Bassirou Diomaye Faye dans sa déclaration. Le chef de l’État a notamment pointé du doigt les « relents communautaires » et les « menaces » qui circulent sur les réseaux sociaux et dans l’espace public.

Cet appel à l’apaisement intervient dans un contexte politique marqué par une forte polarisation. Les différentes forces politiques en lice multiplient les meetings et les déclarations, parfois virulentes. Les observateurs craignent que ces tensions ne dégénèrent en violences.

Conscient des enjeux de ces élections, Bassirou Diomaye Faye a rappelé l’importance de préserver la paix sociale et de garantir le bon déroulement du scrutin au Sénégal. Il a appelé tous les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité et à privilégier le dialogue.

« Les élections doivent être un moment de fête démocratique, et non un terrain d’affrontement », a souligné le successeur de Macky Sall.

Pour prévenir tout débordement, le premier citoyen sénégalais a assuré que les forces de l’ordre seraient mobilisées pour garantir la sécurité de tous les citoyens. Il a également appelé la société civile à jouer un rôle de médiateur et à œuvrer pour un climat apaisé.

Les prochaines semaines s’annoncent cruciales pour l’avenir du Sénégal. Le pays devra faire face à un défi de taille : organiser des élections libres, transparentes et paisibles dans un contexte marqué par des tensions politiques.