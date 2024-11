Les Guépards du Bénin ont vécu des moments tendus après leur qualification pour la CAN 2025, lors d’un ultime match face à la Libye. L’équipe et des membres du staff ont été agressés juste après le match. Jodel Dossou a confirmé les faits et exprimé ses inquiétudes.

Libye : les Guépards du Bénin sur le qui-vive après leur agression, Jodel Dossou alerte

Les Guépards devrait rejoindre Cotonou ce mardi aux alentours de 11 h, si tout se passe bien, selon le ministre des Sports. Mais en attendant, l’international béninois Jodel Dossou craint le pire. « On ne se sent pas vraiment en sécurité », a-t-il déclaré dans un bref entretien accordé à Bip Radio.

Évoquant l’agression, le joueur rapporte que des signes étaient déjà visibles pendant le match. « Tout au long du match, ils se montraient menaçants. Nous recevions des projectiles à chaque fois… À la fin du match, ils nous ont attaqués. Nous avons reçu des projectiles et des coups de matraque de certains policiers. Notre staff a été roué de coups », a-t-il raconté.

On ne réalise pas encore ce qui s’est passé, qu’on a été agressés et frappés. Nous sommes sous le choc… C’est déplorable. Jodel Dossou

L’équipe et le staff ont pu regagner leurs chambres d’hôtel, mais la panique persiste. « Mentalement, ça ne va pas. Nous sommes à l’hôtel, mais nous ne nous sentons pas vraiment en sécurité. Nous avons peur. On ne sait pas ce qui peut arriver », a-t-il confié. Jodel précise qu’il y a eu des blessés, sans toutefois donner de détails supplémentaires.