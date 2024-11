Ce lundi à Tripoli, le match Libye-Bénin (0-0) pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN a failli virer au drame. À la fin de la rencontre, alors que les Guépards et leurs supporters célébraient la qualification, ils ont été victimes d’une agression inattendue. Jusqu’à 20 heures, heure de Cotonou, les joueurs et supporters béninois étaient retenus au stade de Tripoli pour des raisons de sécurité.

CAN 2025 (Q) : le coach de l’équipe béninoise frappée par un policier libyen

« Nous sommes en danger. Veuillez prier pour nous », a alerté un joueur béninois en story. Selon des sources sur place, des membres du staff, dont le sélectionneur Gernot Rohr et l’entraîneur des gardiens, ont été touchés. Des agents de sécurité de la délégation béninoise ont également été frappés, et un témoin rapporte que l’entraîneur a reçu des coups de la part d’un policier libyen.

Dans une vidéo diffusée sur Facebook par LSI Africa, on voit les membres de l’équipe médicale prendre en charge un blessé pendant que le bus ramenait l’équipe à l’hôtel. À l’arrière du bus, des voix réclament de l’aide, affirmant être blessées. Quelques heures plus tard, la situation s’est calmée, et la délégation a pu rejoindre son lieu d’hébergement.

Ce n’est pas la première fois qu’une équipe subit des violences en Libye. Le pays est visiblement coutumier du fait. Avant les Guépards, les Super Eagles du Nigeria avaient refusé de jouer contre l’équipe nationale libyenne en raison de mauvais traitements. Ils avaient été retenus des heures à l’aéroport, ce qui avait conduit la CAF à attribuer la victoire au Nigeria par forfait.

Nigeria et Bénin qualifiés dans le groupe D

Le groupe D a livré son verdict final lors de cette dernière journée des éliminatoires. Si le Nigeria avait déjà assuré sa qualification à la 5e journée, le suspense restait entier pour le Bénin, le Rwanda et la Libye. Malgré la victoire du Rwanda sur le Nigeria et la résistance de la Libye, c’est le Bénin qui décroche la deuxième place qualificative dans ce groupe, après une campagne intense.