Un rapport de la Fondation Mo Ibrahim a récemment dévoilé les dix pays africains les mieux dotés de meilleures infrastructures et en innovations. Cette évaluation repose sur des critères alignés sur le neuvième Objectif de Développement Durable (ODD 9) des Nations Unies, qui met l’accent sur la création d’infrastructures résilientes, l’industrialisation inclusive et durable, ainsi que la promotion de l’innovation.

Les 10 pays africains dotés de meilleures infrastructures

Le rapport met en lumière les efforts remarquables de plusieurs nations africaines dans le développement de leurs infrastructures et écosystèmes d’innovation.

En tête de liste, l’Afrique du Sud s’illustre par la qualité de ses infrastructures de transport, d’énergie et de télécommunications, qui font une croissance économique robuste et attirent des investissements internationaux.

Le Ghana et le Cap-Vert représentent l’Afrique de l’Ouest dans le top 10. Le Ghana se distingue par ses efforts en matière de digitalisation et de connectivité, tandis que le Cap-Vert a su se positionner comme un modèle en termes d’énergie renouvelable et de résilience économique.

L’Afrique du Nord se distingue avec quatre représentants dans ce classement.

Égypte : Grâce à des investissements massifs dans les infrastructures numériques et industrielles, elle est devenue un pôle stratégique pour le commerce et la technologie en Afrique ;

: Grâce à des investissements massifs dans les infrastructures numériques et industrielles, elle est devenue un pôle stratégique pour le commerce et la technologie en Afrique ; Tunisie : La Tunisie mise sur l’innovation, avec un écosystème entrepreneurial dynamique soutenu par des infrastructures modernes ;

: La Tunisie mise sur l’innovation, avec un écosystème entrepreneurial dynamique soutenu par des infrastructures modernes ; Maroc : Le Maroc se distingue par ses investissements dans les énergies renouvelables, notamment avec son parc solaire Noor, l’un des plus grands au monde;

: Le Maroc se distingue par ses investissements dans les énergies renouvelables, notamment avec son parc solaire Noor, l’un des plus grands au monde; Algérie : L’Algérie progresse dans le domaine énergétique et industriel, notamment grâce à des projets qui contribuent à la diversification de son économie.

L’intégralité du top 10 des pays africains avec de meilleures infrastructures

Pays Rang Score Afrique du Sud 1er 70,8 Egypte 2e 57,9 Tunisie 3e 55,9 Maroc 4e 55,1 Algérie 5e 53,9 Botswana 6e 53,5 Ile Maurice 7e 51,8 Ghana 8e 46,8 Cap Vert 9e 41,0 Eswatini 10e 40,9

Ces pays démontrent qu’investir dans des infrastructures modernes et résilientes, tout en encourageant l’innovation, peut transformer les économies locales. Ils offrent non seulement des opportunités pour les citoyens, mais renforcent également leur compétitivité sur le plan international.