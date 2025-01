La phase de groupes de la Ligue des Champions 2025 touche à sa fin. Ce mercredi 29 janvier, les dernières rencontres vont bouleverser le paysage européen. Alors que certains cadors ont déjà validé leur ticket pour les huitièmes, d’autres se battent encore pour une place en barrages. Un scénario passionnant se dessine à l’aube de cette dernière journée.

Ligue des Champions: la lutte fait rage pour les huitièmes

La compétition a été remaniée cette saison, offrant un format plus intense. Si Liverpool et Barcelone ont assuré leur qualification pour les huitièmes, de nombreux clubs prestigieux sont encore en course. Parmi eux, on retrouve des noms comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore le PSG.

« C’est une saison très particulière. Le nouveau format nous oblige à être performants dès le début. », confiait l’entraîneur de l’Atlético Madrid en conférence de presse.

La dernière journée s’annonce électrique. Manchester City, le PSG et plusieurs autres grands noms sont encore en lice pour une place en barrages. Chaque point aura son importance.

« Nous sommes prêts à tout donner pour nous qualifier. », a déclaré un joueur du PSG.

Au-delà de la qualification, c’est tout le prestige d’un club qui est en jeu. Les dernières journées de la phase de groupes sont souvent synonymes de surprises. Les plus grands peuvent chuter et les plus petits peuvent créer l’exploit.

« En Ligue des Champions, tout est possible. », rappelle-t-on souvent.

Ce mercredi soir, tous les regards seront tournés vers les stades européens. Les supporters retiendront leur souffle, prêts à vivre des moments de football inoubliables.