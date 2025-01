La BCEAO et la BEAC ont adopté un plan d’action pour redynamiser la coopération qui existait entre leurs institutions pour les années 2025 et 2026. Cette adoption a été officialisée lors de la visite de travail au siège de la BEAC (Banque des États de l’Afrique centrale) au Cameroun par le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou. L’objectif est de consolider les secteurs d’intérêt mutuel.

BCEAO et BEAC ensemble pour un développement digital en 2025 et 2026

La BCEAO et la BEAC comptent renforcer leurs liens dans le domaine digital au cours des deux prochaines années. Pour la mise en œuvre de leur partenariat, elles prévoient d’investir dans des domaines tels que la transformation digitale, l’inclusion financière, l’innovation, la cybersécurité, les systèmes d’information, ainsi que la surveillance et l’interconnexion des systèmes et moyens de paiement de leurs zones monétaires. Ce projet vise à faciliter les échanges commerciaux entre la CEMAC et l’UEMOA, tout en renforçant l’intégration économique et financière.

Par ailleurs, selon Jean-Claude Kassi Brou, cette coopération apportera une stabilité financière et des solutions à la cybercriminalité au profit des populations relevant des juridictions de la BCEAO et de la BEAC.



« En partageant nos expériences, nous pourrons accélérer l’éducation financière de nos populations, promouvoir l’inclusion financière et réfléchir ensemble sur la problématique du renforcement de la digitalisation, notamment en matière de cybersécurité. Une synergie entre la BCEAO et la BEAC pourrait aboutir à la mise en place de stratégies visant à prévenir les cyberattaques, mais également à favoriser un environnement numérique sûr et résilient », a-t-il déclaré dans son discours de circonstance.

Jean-Claude Kassi Brou a également ajouté que la coopération entre les deux institutions ne doit pas se limiter à un partenariat institutionnel :

« La coopération entre la BCEAO et la BEAC ne devrait pas se limiter à un simple partenariat institutionnel. Elle doit être le reflet de notre volonté commune de contribuer à la construction d’une Afrique plus intégrée, prospère et résiliente », a-t-il renchéri.

Rappelons que les deux institutions financières ont convenu de se retrouver en 2026 à Dakar pour la prochaine rencontre bilatérale.