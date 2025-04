Le Santiago Bernabéu s’apprête à vibrer pour le choc de la soirée en Ligue des champions. Ce mercredi à 21h, le Real Madrid accueille Arsenal en quart de finale retour. Après avoir subi une lourde défaite (3-0) à l’Emirates Stadium, les hommes de Carlo Ancelotti sont dos au mur et n’ont d’autre choix que de réaliser une performance exceptionnelle pour inverser la tendance et croire à un nouveau miracle européen face à l’une des défenses les plus hermétiques du continent. A cet effet, les compositions officielles des deux équipes sont disponibles.

Les compositions officielles de Real Madrid vs Arsenal en quart de finale retour de Ligue des champions

Pour tenter de forcer le destin, le stratège italien a opté pour une formation résolument offensive en 4-3-3. Le trident d’attaque sera composé de la vivacité de Rodrygo, de la vitesse fulgurante de Kylian Mbappé et des dribbles déroutants de Vinicius Jr. En défense, Lucas Vázquez et David Alaba occuperont les postes de latéraux, encadrant la charnière centrale formée par Antonio Rüdiger et Marco Asensio.

De l’autre côté du terrain, Mikel Arteta, le manager des Gunners, a choisi la continuité en alignant la même configuration tactique qui avait permis à son équipe de s’imposer avec brio lors du match aller. Le double buteur Declan Rice sera associé à Thomas Partey au cœur du milieu de terrain, avec Martin Ødegaard en position de meneur de jeu. Devant, Mikel Merino sera une nouvelle fois positionné en pointe de l’attaque londonienne.

Les compositions officielles de Real Madrid – Arsenal

Real Madrid : Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Alaba, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

Arsenal : Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Saka, Odegaard, Martinelli, Merino.