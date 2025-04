Le suspense a été à son comble lors des quarts de finale retour de la Ligue des champions, ce mardi soir, avec des scénarios contrastés pour le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain (PSG). Bien que tous deux aient concédé la défaite sur le terrain, leur avantage acquis lors des matchs aller s’est avéré suffisant pour leur permettre de décrocher une précieuse place en demi-finale de la prestigieuse compétition européenne.

Malgré la défaite, PSG et FC Barcelone valident leur ticket pour le dernier carré en Ligue des champions

Le FC Barcelone, fort de son éclatante victoire (4-0) au match aller, a subi la loi du Borussia Dortmund dans l’atmosphère incandescente du Signal Iduna Park. Les Allemands, portés par un Serhou Guirassy en état de grâce, auteur d’un triplé, se sont imposés sur le score de 3-1. Cependant, un but contre son camp de Bensebaini a permis aux Catalans de maintenir une marge suffisante pour valider leur qualification (score cumulé : 5-3). Malgré la pression intense et la performance remarquable de Dortmund, le Barça a su gérer son avance pour retrouver le dernier carré de la Ligue des champions, une première depuis plusieurs années.

A lire aussi : Ligue des champions : le Barça et le PSG écrasent leurs adversaires

De son côté, le Paris Saint-Germain se déplaçait à Villa Park avec un avantage de deux buts (3-1). Dans une rencontre animée et riche en rebondissements, les Parisiens ont vu Aston Villa revenir au score puis prendre l’avantage (3-2). Les hommes d’Unai Emery ont poussé jusqu’au bout, mais le PSG, malgré une fin de match haletante, a tenu bon. Grâce à sa victoire au Parc des Princes, le club de la capitale française se qualifie également pour les demi-finales (score cumulé : 5-4), non sans avoir éprouvé quelques frayeurs en fin de partie.

Ces qualifications, acquises dans la douleur pour les deux équipes, promettent des demi-finales passionnantes. Le FC Barcelone affrontera le vainqueur de la confrontation entre le Bayern Munich et l’Inter Milan, tandis que le Paris Saint-Germain croisera le fer avec le vainqueur du duel explosif entre le Real Madrid et Arsenal. Les amateurs de football peuvent d’ores et déjà se préparer à des rencontres au sommet pour une place en finale de la Ligue des champions.