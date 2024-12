Le leader de Premier League, Liverpool, a été surpris à St James’ Park par Newcastle. Les Reds, pourtant menés à deux reprises, ont réussi à revenir à chaque fois. Mais les Magpies, grâce à un coup franc sublime de Fabian Schär en toute fin de match, ont arraché un point précieux. Ce match fou de Liverpool et Newcastle a tenu en haleine les spectateurs jusqu’au coup de sifflet final.

Liverpool et Newcastle : un match digne d’une finale

Le choc tant attendu entre Liverpool et Newcastle n’a pas déçu. Les deux équipes se sont livrées un combat acharné durant 90 minutes. Dès le début de la rencontre, le rythme était intense et les occasions se sont multipliées de part et d’autre. Alexander Isak a ouvert le score pour les locaux avant que Curtis Jones n’égalise pour les Reds. Anthony Gordon a ensuite redonné l’avantage à Newcastle, mais Mohamed Salah a répondu en inscrivant un doublé. Alors que Liverpool semblait avoir fait le plus dur, Fabian Schär a égalisé d’un magnifique coup franc, plongeant le stade dans l’euphorie.

Malgré ce match nul, Liverpool conserve sa première place au classement. Les Reds comptent sept points d’avance sur leurs poursuivants, Chelsea et Arsenal. Manchester City complète le podium. Ce résultat ne remet pas en cause la domination de Liverpool en Premier League, mais il montre que la course au titre s’annonce très disputée.