Dans une opération d’envergure menée dimanche dernier à Tinzaouatène, dans la région de Kidal, les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé plusieurs cadres de haut rang du Front pour la libération de l’Azawad (FLA), un mouvement rebelle créé quelques jours auparavant.

L’armée malienne porte un coup dur au Front pour la Libération de l’Azawad (FLA)

Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) du Mali publié lundi dernier, les individus éliminés étaient des figures clés du FLA, notamment impliqués dans la planification et l’exécution d’attaques contre les civils et les forces armées maliennes. Parmi les noms cités figurent Choghib Ag Attahar, Albarka Ag Alfaki et Fahad Ag Almahmoud, ce dernier ayant d’ailleurs publiquement affiché sa détermination à mener une lutte armée pour l’indépendance de l’Azawad.

En effet, cette opération intervient quelques jours après la création du FLA, issu de la fusion de plusieurs mouvements rebelles à savoir : le Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA), le Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA), le Mouvement arabe de l’Azawad (MAA) et autres. La nouvelle entité avait annoncé son intention de poursuivre la lutte armée pour l’indépendance de l’Azawad, une région du nord du Mali à majorité touareg.

Le succès de cette opération est un coup dur pour le FLA, qui voit ainsi plusieurs de ses leaders éliminés. Il témoigne également de la détermination des autorités maliennes à lutter contre les groupes armés terroristes et à assurer la sécurité de la population.