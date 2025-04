Le cours de l’or a atteint un niveau record sur le marché mondial, dépassant les 3 300 dollars l’once. Une augmentation de prix survenue le 16 avril 2025. Cette flambée traduit les préoccupations grandissantes des investisseurs face à l’intensification des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi qu’à la faiblesse persistante du dollar américain.

L’or, une ascension alimentée par les tensions géopolitiques

Le prix de l’or a enregistré une hausse de 1,7 %, atteignant 3 282,88 dollars l’once, avec un sommet intrajournalier de 3 290,10 dollars. À cet effet, les contrats à terme sur cette richesse aux États-Unis ont connu également une augmentation, grimpant jusqu’à 3 299,60 dollars. Cette progression s’explique en grande partie par l’aggravation des tensions commerciales entre Washington et Pékin. Une tension diplomatique liée à la hausse des droits de douane imposés par les États-Unis sur les exportations de semi-conducteurs dédiés à l’intelligence artificielle vers la Chine.

En réaction, les actions de Nvidia ont chuté de 6 % après la clôture, l’entreprise prévoyant une perte estimée à 5,5 milliards de dollars. En réponse, la Chine a suspendu les livraisons d’avions Boeing, intensifiant ainsi les craintes d’une guerre commerciale prolongée. Ces développements ont conduit les investisseurs à se tourner vers le marché de cette richesse, valeur refuge par excellence, pour protéger leurs actifs en période d’incertitude. La baisse de 0,5 % du dollar a renforcé l’attractivité de l’or, notamment pour les investisseurs étrangers. Les craintes d’une récession mondiale ont également poussé les marchés vers des actifs refuges.

Dans ce contexte, les analystes tablent sur une poursuite de la hausse. ANZ prévoit 3 600 dollars l’once d’ici la fin de l’année, et Goldman Sachs anticipe jusqu’à 3 700 dollars portés par la demande des banques centrales et des fonds d’investissement. Avec plus de 25 % de hausse depuis janvier, l’or confirme son rôle de valeur refuge. Les marchés restent néanmoins attentifs aux indicateurs économiques à venir, notamment aux États-Unis, pour anticiper les prochaines décisions de la Réserve fédérale.