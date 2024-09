Face aux nombreux dégâts causés par les inondations, l’Union européenne a débloqué une enveloppe de 5,4 millions d’euros en faveur de tous les pays touchés dans la région du Sahel, dont 2 650 000 euros pour les trois pays de l’AES (Mali, Niger et Burkina Faso).

Inondations au Sahel : l’UE débloque 5,4 millions d’euros pour soutenir six pays touchés

Au total, six pays bénéficient de cette enveloppe de 5,4 millions d’euros. Il s’agit du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Cameroun, du Nigéria et du Tchad. Dans cette répartition, les trois pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) reçoivent près de la moitié de l’enveloppe. Le montant est réparti comme suit : 1 000 000 d’euros pour le Tchad, 1 350 000 euros pour le Niger, 1 100 000 euros pour le Nigéria, 1 000 000 d’euros pour le Mali, 650 000 euros pour le Cameroun et 300 000 euros pour le Burkina Faso.

Le financement permettra aux équipes humanitaires sur le terrain de fournir une assistance continue aux victimes des inondations, en répondant à des besoins urgents tels que l’hébergement, l’alimentation, l’accès à l’eau potable, l’assainissement et d’autres services essentiels.

L’Union européenne précise que ce n’est pas la première fois qu’elle débloque une aide pour ces pays. Elle rappelle qu’en début d’année, 232 millions d’euros avaient déjà été accordés pour des aides humanitaires. Elle avait également réagi aux inondations au Liberia, en Guinée, au Tchad, au Nigéria, au Niger, au Cameroun et au Mali en ajustant les actions en cours et en contribuant au Fonds d’urgence de la FICR pour les réponses aux catastrophes.

Selon un rapport de l’UNICEF, les inondations ont déjà touché plus de 4 millions de personnes en Afrique. Les pays les plus affectés sont : le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Cameroun, le Sénégal, le Tchad et le Nigéria. Au Niger, le nombre de morts dépasse les 300, et plus d’un million de personnes sont touchées dans ce pays de l’AES.