La Côte d’Ivoire bénéficie de la confiance de l’Union européenne (UE), qui met à sa disposition un montant de 153 millions d’euros, soit 100 milliards de FCFA, pour la période 2025-2027, dans le cadre du projet « Europe Globale ». Cette information a été annoncée par Francesca Di Mauro, ambassadrice de l’Union européenne près de la Côte d’Ivoire.

Partenariat Union européenne (UE) – Côte d’Ivoire renforcé

La huitième session du dialogue de partenariat entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne (UE) s’est tenue ce mercredi 4 décembre 2024. Cet événement a rassemblé plusieurs hauts cadres des deux institutions partenaires, notamment le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé et Francesca Di Mauro, ambassadrice de l’Union européenne en Côte d’Ivoire. Dans son discours, la représentante de l’UE a annoncé l’octroi d’un budget de 100 milliards de FCFA à la Côte d’Ivoire dans le cadre du projet « Europe Globale » de l’Union européenne.

Cette allocation vise à renforcer un partenariat jugé par Francesca Di Mauro comme « riche et en constante expansion ». Ce partenariat couvre divers domaines, allant « de la diplomatie au commerce, en passant par la sécurité, la défense, et bien sûr, les investissements issus de la stratégie Global Gateway, notre initiative phare qui combine financements publics et privés pour une croissance économique durable et inclusive », a-t-elle déclaré.

La Côte d’Ivoire, un partenaire stratégique de l’Union européenne

L’Union européenne n’en est pas à son premier geste envers la Côte d’Ivoire. Entre 2021 et 2024, le pays a bénéficié d’une allocation de 228 millions d’euros, soit plus de 149,558 milliards de FCFA. Cette confiance témoigne de la capacité de la Côte d’Ivoire à gérer de manière efficace et efficiente les fonds alloués par l’UE.

Une qualité saluée par l’ambassadrice Francesca Di Mauro. Elle a souligné que les importations européennes en provenance de la Côte d’Ivoire ont doublé en 10 ans, tandis que les exportations ivoiriennes vers l’Europe ont augmenté de 70 %. En 2023, le volume des échanges entre les deux partenaires a atteint 9,2 milliards d’euros, selon l’ambassadrice.