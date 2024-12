Il est en roue libre ! Le rappeur Himra continue de briller sous les projecteurs en confirmant son statut d’étoile montante de la scène musicale ivoirienne. Après avoir remporté le prestigieux Prix du Primud, l’artiste a franchi une nouvelle étape en décrochant le disque d’or pour son album Jeune & Riche.

Le rappeur Himra fait vibrer la Côte d’Ivoire avec un disque d’or historique

Sorti il y a seulement six mois, l’album Jeune & Riche est devenu le disque d’or le plus rapide de l’histoire musicale ivoirienne. C’est un exploit inédit pour un artiste local. Selon l’Aprodemci (Association pour la Promotion et le Développement de la Musique en Côte d’Ivoire), l’organisme en charge des certifications, cette consécration sera officialisée lors d’une cérémonie de remise du certificat.

Déjà, dans l’entourage de Himra, l’excitation est à son comble. Surnommé le « roi de la drill ivoire », Himra prévoit de célébrer cette victoire avec éclat. Il a annoncé qu’il dévoilera officiellement sa récompense lors d’un concert exceptionnel, programmé pour le 26 décembre prochain au Parc des Expositions de Port-Bouët. Cet événement, qui s’annonce grandiose, sera l’occasion pour l’artiste de remercier ses fans et de conclure une année marquée par des succès retentissants.

Avec Jeune & Riche, Himra ne se contente pas de battre des records : il grave son nom dans l’histoire culturelle de la Côte d’Ivoire