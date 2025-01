Un puissant cyclone a frappé le nord de Madagascar, faisant au moins trois morts et causant d’importants dégâts matériels. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes a confirmé un bilan provisoire faisant état de près d’un millier de personnes touchées par les intempéries.

Dikeledi s’abat sur Madagascar

Le cyclone Dikeledi a touché terre samedi soir vers 19h30 dans la région de Sava, plus précisément dans la ville de Vohemar. Les vents violents, pouvant atteindre 180 km/h, ont balayé la région, accompagnés de fortes pluies. Si le cyclone a quitté les côtes madagascares vers 23h, ses conséquences se font déjà sentir.

Les habitations ont été les premières victimes de ce phénomène météorologique extrême. « 179 habitations ont été inondées et 38 autres ont été complètement détruites, forçant ainsi 308 personnes à quitter leur foyer », a indiqué le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes.

Météo Madagascar maintient les alertes, prévenant la population d’une possible aggravation de la situation. Les précipitations pourraient dépasser les 120 mm dans les prochaines heures, notamment dans le nord de l’île. « Les autorités appellent la population à la plus grande vigilance et à suivre les consignes de sécurité », a déclaré un responsable de Météo Madagascar.

Ces chiffres sont susceptibles d’évoluer, les équipes d’évaluation des dégâts poursuivant leur travail sur le terrain. Les autorités locales sont mobilisées pour porter assistance aux populations sinistrées et mettre en place des mesures d’urgence.