Au Mali, la police de Sénou a mené deux opérations de grande envergure ces derniers jours, permettant ainsi de démanteler deux réseaux criminels et de saisir un important arsenal.

La police démantèle deux réseaux criminels et saisit de nombreuses armes à Sénou au Mali

Selon les informations, les forces de l’ordre ont interpellé deux individus, MC et DT, âgés respectivement de 30 et 28 ans, le 17 décembre dernier. Lors de leur interpellation, les policiers ont découvert un pistolet artisanal et 28 boules de cannabis.

Le lendemain une seconde opération a permis malien d’interpeler trois autres suspects. Il s’agit de YY, âgé de 43 ans, et deux mineurs, OY et SY. Les forces de l’ordre ont saisi lors de cette opération cinq fusils de chasse, onze pistolets automatiques artisanaux (dont neuf en cours de fabrication), six chargeurs et cinquante-cinq munitions.

Ces arrestations s’inscrivent dans le cadre de la lutte renforcée contre la criminalité et la délinquance menée par les forces de l’ordre au Mali. Le commissaire principal de police de Sénou, Hamidou Diakité, a salué le professionnalisme de ses équipes et a souligné l’importance de la collaboration entre la police et la population.

« Ces opérations démontrent notre détermination à lutter contre tous ceux qui troublent l’ordre public », a-t-il déclaré. « Je tiens à remercier les citoyens qui nous apportent leur soutien et nous aident à identifier les auteurs d’actes délictueux », a ajouté le patron de la police de la ville de Sénou.

Le commissaire a également appelé la population à rester vigilante et à signaler tout comportement suspect aux autorités. Quant aux cinq suspects mis aux arrêts, ils ont été placés en garde à vue et seront présentés devant la justice dans les prochains jours.