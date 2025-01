Un événement majeur a marqué la gendarmerie nationale du Mali vendredi dernier. La remise officielle de 56 nouveaux véhicules destinés à renforcer ses capacités opérationnelles. Cette cérémonie, présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Aly Mohammedine, s’est tenue à l’école de la Gendarmerie nationale Balla Koné.

Le Mali investit dans sa sécurité en dotant la gendarmerie nationale de nouveaux moyens roulants

Ce parc automobile diversifié, composé de pick-up, d’ambulances, de véhicules de transport de troupes et de motos, permettra aux gendarmes d’intervenir plus rapidement et plus efficacement sur l’ensemble du territoire national.

Dans son intervention, le ministre malien de la Sécurité a souligné l’importance de doter les forces de sécurité de moyens adaptés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Il a rappelé que l’objectif est de renforcer la protection des populations et de lutter contre les groupes armés terroristes.

De son côté, le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de brigade Moussa Toumani Koné, a exprimé sa gratitude pour cette dotation et a assuré que ces nouveaux véhicules seraient utilisés de manière optimale pour servir et protéger les citoyens.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre d’une politique globale de renforcement des capacités des forces de sécurité maliennes. Ces dernières années, le Mali a été confronté à de nombreux défis sécuritaires, notamment liés à la présence de groupes armés terroristes. Ces nouveaux équipements permettront aux forces de défense et de sécurité de mieux répondre à ces menaces et d’assurer la sécurité des populations.

En posant cet acte, le ministre de la Sécurité, représentant le chef de l’Etat, a assuré que cet effort de modernisation des forces armées ne s’arrêtera pas là. D’autres équipements seront acquis pour renforcer les capacités de toutes les unités déployées sur le terrain. Cette remise de véhicules est un signal fort qui démontre la détermination des autorités maliennes à lutter contre l’insécurité et à garantir la stabilité du pays.

