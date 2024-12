Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont porté de sérieux coups aux groupes armés terroristes (GAT) dans les régions de Bandiagara et de Koro. Lors d’une opération aérienne menée vendredi dernier, une douzaine de terroristes ont été neutralisés et du matériel logistique a été détruit.

Les Forces Armées Maliennes portent un coup dur aux groupes armés terroristes à Bandiagara et Koro

Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) du Mali, les GAT avaient mené des attaques contre des populations civiles dans les villages de Banguel Toupé et d’Iriguli, situés à environ 35 kilomètres au nord-ouest de Bandiagara. Poursuivis par l’armée, les terroristes ont été pris en embuscade et ont subi de lourdes pertes. Ainsi, environ une douzaine de criminels ont péri dans cette attaque.

En plus des terroristes neutralisés, le communiqué indique que six motos utilisées par les groupes armés ont été détruites. Par ailleurs, la brigade territoriale de gendarmerie de Koro a intercepté trois tricycles chargés de bidons d’essence, destinés à ravitailler les GAT.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les autorités maliennes pour sécuriser le territoire national.