Les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené avec succès de nouvelles opérations contre les groupes armés terroristes (GAT) dans les régions de Bandiagara et Douentza, au centre du Mali. Selon un communiqué publié vendredi par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), ces opérations ont permis de neutraliser un nombre important de terroristes et de détruire leurs bases.

Dans la nuit du 24 décembre, des tirs d’artillerie ont visé des refuges terroristes dans les secteurs de Makou et Danga, dans la région de Bandiagara au Mali. Ces frappes ont entraîné la neutralisation de plusieurs terroristes et la destruction de leurs équipements.

Le lendemain, des avions de chasse ont mené des attaques aériennes contre deux véhicules transportant du matériel logistique pour les groupes terroristes dans le secteur de Boulkessi, dans la région de Douentza. Ces véhicules découverts ont été détruits automatiquement.

Enfin, le 26 décembre, de nouvelles frappes aériennes ont ciblé un rassemblement de terroristes à l’est d’Ouro-Fero, toujours dans la région de Bandiagara. Selon une source militaire, au moins 17 terroristes ont été neutralisés lors de cette opération.

Face à ces succès militaires, les FAMa montrent à nouveau leur détermination à lutter contre le terrorisme et à sécuriser les populations civiles. Cependant, la situation sécuritaire reste fragile dans le centre du Mali, où les groupes armés terroristes continuent de mener des attaques meurtrières.