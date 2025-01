Les Forces armées maliennes (FAMa) ont franchi une nouvelle étape dans leur communication. Une radio et une télévision dédiées à la diffusion d’informations sur les activités des armées ont officiellement été inaugurées samedi 18 janvier 2025.

Le Mali lance FAMa FM et TV : une nouvelle voix pour les forces armées

Baptisée FAMa FM, la radio émettra sur la fréquence 106.6 FM, couvrant ainsi la ville de Bamako et ses environs. Elle sera accompagnée d’une plateforme de télévision en ligne, FAMa TV, qui diffusera bientôt ses programmes.

Cette initiative portée par le président de la transition au Mali, le général d’armée Assimi Goïta vise à renforcer la communication entre les forces armées et les populations, à mieux informer sur les opérations en cours et à promouvoir l’image de l’armée.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de corps d’armée Sadio Camara, et du ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyène.

Le directeur de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), le colonel-major Souleymane Dembélé, s’est félicité de cette nouvelle acquisition qui permettra de mieux informer les populations sur les missions des FAMa et de renforcer la confiance entre les militaires et les civils.

