Les forces armées maliennes, soutenues par la Force de l’Alliance des États du Sahel (AES), ont porté un coup sévère aux groupes armés terroristes (GAT) en neutralisant Moussa Himma Diallo, numéro 2 de la Katiba Serma, l’une des principales factions jihadistes opérant dans le centre du pays.

Coup dur pour les jihadistes au Mali : Moussa Himma Diallo, numero2 de la Katiba Serma éliminé

Dans un communiqué publié vendredi, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) a annoncé que l’opération s’est déroulée sans incident, grâce à la précision des renseignements fournis. Ainsi, Moussa Himma Diallo a été éliminé alors qu’il se rendait auprès de son épouse dans un hameau proche de Serma.

Cette opération est le fruit d’une étroite collaboration entre les services de renseignement de la Confédération AES et les forces armées maliennes. Elle démontre une fois de plus la détermination des forces armées à lutter contre le terrorisme et à protéger les populations civiles.

Le succès de cette opération est une victoire importante pour le Mali et pour toute la région du Sahel, qui est confrontée depuis plusieurs années à une menace terroriste persistante.