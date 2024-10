Au Mali, le Conseil des ministres du mercredi 16 octobre 2024 a pris une décision majeure. Le colonel Assimi Goïta a été élevé au grade de général de corps d’armée en devenant le plus haut gradé de l’armée.

Le colonel Assimi Goïta et plusieurs officiers élevés au rang de généraux

Le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, a été promu au grade exceptionnel de général de corps d’armée. Il s’agit d’une décision prise en Conseil des ministres de ce mercredi. En plus du chef de l’État, quatre autres officiers supérieurs ont été élevés au même grade. Parmi ces derniers, on note les colonels Malick Diaw, Sadio Camara, Ismaël Wagué et Modibo Koné.

À noter que plusieurs généraux de brigade ont également été élevés au grade de général de division. Cette promotion exceptionnelle, recommandée par le Dialogue inter-Maliens, récompense les efforts accomplis par ces officiers pour préserver l’intégrité du territoire malien.

Nouveaux généraux de corps d’armée :

Assimi Goïta (Armée de Terre)

Malick Diaw (Armée de Terre)

Sadio Camara (Garde nationale)

Ismaël Wagué (Armée de l’Air)

Modibo Koné (Garde nationale)

Nouveaux généraux de division :

Abdoulaye Maïga (Direction générale de la Gendarmerie nationale)

Daoud Aly Mohamedine (Armée de Terre)

Abdrahamane Baby (Armée de Terre)

Abdoulaye Cissé (Armée de Terre)

Moussa Moriba Traoré (Direction des Transmissions, des Télécommunications et de l’Informatique des Armées)

Keba Sangaré (Armée de Terre)

Cette décision marque une nouvelle étape dans la restructuration des forces armées maliennes, qui font face à de nombreux défis sécuritaires.