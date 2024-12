Le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, s’est rendu au Niger dans la soirée du samedi 28 décembre 2024. À sa descente d’avion, il a été chaleureusement accueilli par son homologue nigérien, Ali Lamine Zeine. Ce voyage s’inscrit dans le cadre de la finale du 45ᵉ championnat national de lutte traditionnelle à Dosso.

Niger : Abdoulaye Maïga assiste au 45ᵉ championnat national de lutte traditionnelle

Des invités de marque sont présents pour la finale du 45ᵉ championnat national. Abdoulaye Maïga, du Mali, et Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, du Burkina Faso, assisteront aux côtés de Lamine Zeine, témoignant de la solidarité et de la cohésion au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Le Premier ministre malien conduit une délégation de vingt personnes, parmi lesquelles Mamou Daffé, ministre de l’Artisanat et de la Culture, Mme Diarra Djénéba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, et Modibo Traoré, secrétaire général du ministère de la Jeunesse. et des Sports. Il s’agit de son premier déplacement à l’étranger depuis sa nomination en novembre 2024.