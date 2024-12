Placé sous mandat de dépôt suite à l’éclatement d’un scandale financier à Énergie du Mali (EDM-SA), Lamine Seydou Traoré, ancien ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, est désormais libre de ses mouvements. Il a bénéficié d’une remise en liberté provisoire ce mardi 03 décembre 2024 grâce à une décision de la Cour suprême.

Mali : liberté provisoire pour l’ancien ministre Lamine Seydou Traoré

Plusieurs personnalités ont été libérées ce mardi au Mali. Citées dans une affaire de malversations financières, elles étaient en détention provisoire depuis plusieurs mois. Il s’agit entre autres de : l’ancien ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, ainsi que les anciens directeurs généraux de l’EDM-SA, Oumar Diarra et Koureissi Konaré et l’ex-directeur administratif et financier, Boubacar Diallo.

Les arrestations sont survenues suite à l’enquête ouverte en janvier 2024. Les mis en cause sont poursuivis pour « faux et usage de faux » et « atteinte aux biens publics« . Il s’agit d’une affaire de 27 groupes électrogènes et de transformateurs. Le marché avait été attribué à l’entreprise Case Construction pour un montant de 6,269 milliards FCFA.

Il convient de souligner que les mis en cause restent à la disposition de la justice. Ils sont libres, mais sous contrôle judiciaire. Ils ne peuvent donc pas sortir du pays et doivent être prêts à répondre à tout moment aux éventuelles convocations jusqu’au verdict final.