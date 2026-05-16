Mali : « pas de blocus à Bamako », Moussa Ag Acharatoumane

Au Mali, le JNIM et les rebelles du FLA mènent une propagande sur leurs actions autour de Bamako. Ils affirment avoir mis un blocus autour de la ville pour ralentir le fonctionnement normal de cette dernière. Mais les autorités contestent cette présentation de la situation à Bamako. Selon Moussa Ag Acharatoumane, membre de la commission Défense du Conseil national de transition (CNT), la situation est totalement sous contrôle dans le pays.

Mali : Moussa Ag Acharatoumane assure que « la situation est contrôlée à Bamako et aux alentours »

« Aujourd’hui, la situation, globalement au Mali, est assez maitrisée malgré les vagues d’attaques terroristes dont on a été victime le 25 avril dernier », a affirmé Moussa Ag Acharatoumane accordé à TV5 Monde. Il a rappelé que « ces attaques terroristes ont malheureusement fait beaucoup de victimes civiles », mais s’est réjoui que « le plan funeste qui visait le pays, les forces de défense et de sécurité, a été maitrisé de manière très professionnelle ».

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Selon ce membre de la commission Défense du Conseil national de transition (CNT), « le mot blocus pour décrire ce qui se passe autour de Bamako est exagéré ». Toutefois, il reconnaît qu’il y a des tentatives qui visent les civils, des bus et des biens des populations. « Nous avons une armée très professionnelle qui est en train de faire face à cette situation », a-t-il rassuré.

Je suis à Bamako et je peux déjà vous confirmer qu’il n’y a pas de blocus à Bamako. Les tentatives d’entraves à la circulation des personnes et des biens ont été largement déjouées par les forces de défense et de sécurité. Moussa Ag Acharatoumane

En ce qui concerne la ville de Kidal reprise par les rebelles du Front de libération de l’Azawad (FLA), Moussa Ag Acharatoumane affirme que les forces armées sont dans « un repositionnement » qui leur permet de « frapper plus fort, plus haut et plus loin ».

Plus de 200 militaires maliens détenus par le FLA ?

Les rebelles du Front de libération de l’Azawad (FLA) continuent de revendiquer une ascendance sur l’armée malienne. Le porte-parole Mohamed Elmaouloud Ramadane a affirmé que le FLA détient plus de 200 militaires maliens. « Il y a des officiers supérieurs, des sous-officiers, nous ferons une liste précise avec les noms et les grades », a-t-il indiqué. Ces militaires que le FLA considère comme des « prisonniers de guerre » auraient été arrêtés après le départ négocié des combattants de l’Africa Corps de Kidal.

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Le porte-parole du FLA précise qu’il ne s’agit pas « d’otages ». Il a indiqué que ces militaires maliens « finiront par être libérés, dans le cadre de négociations ». Mohamed Elmaouloud Ramadane assure que les plus de 200 militaires concernés sont bien traités.