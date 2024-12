Au Mali, l’armée poursuit sa lutte implacable contre les groupes terroristes opérant dans le centre du pays. Lors d’une opération menée le 23 décembre dernier, les forces armées ont interpellé plusieurs suspects et complices de terroristes et récupéré près de 3000 têtes d’ovins et de caprins volés aux populations des régions de Mopti et de Gao.

Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), les animaux avaient été extorqués aux populations des secteurs de Diondiori et Takouti dans la région de Mopti au Mali. Les suspects ont été appréhendés grâce à une opération de renseignement et de surveillance menée par les Forces armées maliennes (FAMa).

Par ailleurs, un complice et receleur terroriste a été arrêté à Labbezanga dans la région de Gao. Cet individu, recherché depuis longtemps pour ses liens avec les groupes terroristes, était notamment impliqué dans la vente de bétail volé.

En parallèle de ces arrestations, l’aviation militaire malienne a mené des frappes aériennes sur une base logistique terroriste située à cinq kilomètres au sud de Talhandak, dans la région de Kidal. Cette opération a permis de neutraliser d’importants moyens logistiques des groupes armés terroristes.

Ces différents succès des Forces Armées Maliennes prouvent à suffisance leur engagement à lutter contre le terrorisme et à protéger les populations civiles. Les FAMa poursuivront leurs efforts pour mettre hors d’état de nuire les groupes armés terroristes et restaurer la sécurité dans l’ensemble du territoire national.