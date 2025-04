Le Maroc et l’Espagne ont en commun un projet de construction d’un tunnel ferroviaire sous le détroit de Gibraltar. Ce projet gigantesque, nécessitant un financement de 15 milliards d’euros, vise à relier les deux rives de l’Europe et de l’Afrique (Espagne-Maroc). Ce chantier de grande envergure prendra de nombreuses années pour être achevé, soit à l’horizon 2040.

Maroc : la construction d’un tunnel pour favoriser les échanges commerciaux

Le Maroc et l’Espagne développent plusieurs projets destinés à renforcer les relations commerciales entre l’Europe et l’Afrique. Parmi eux figure le projet de construction d’un tunnel ferroviaire sous le détroit de Gibraltar. Sa mise en œuvre dynamisera les échanges commerciaux, facilitera le transport de marchandises et stimulera le tourisme. Il renforcera également l’intégration ferroviaire entre les continents.

Par ailleurs, afin d’assurer une bonne réalisation du projet, les deux pays ont décidé de mener des études de faisabilité technique. Celles-ci incluent l’analyse géotechnique du seuil de Camarinal, confiée à Herrenknecht Ibérica, ainsi que la surveillance sismique du détroit à l’aide de sismomètres loués à Tekpam Ingeniería. Le résultat de ces études est attendu d’ici six mois, soit en septembre 2025.

Le résultat des analyses permettra la construction d’un tunnel ferroviaire de 60 kilomètres, dont 28 kilomètres sous-marins, reliant Tanger, au Maroc, à Algésiras, en Espagne. Une distance impressionnante qui constituera une prouesse technologique mondiale. Ce tunnel surpassera l’Eurotunnel (50,5 km) et le tunnel japonais du Seikan (53,8 km).

Avec un investissement de 15 milliards d’euros, le Maroc et l’Espagne mobilisent déjà des fonds pour le projet. Ainsi, quatre millions d’euros ont été réunis au fil des années, dont 100 000 euros en 2022, 750 000 euros en 2023 et 2,7 millions d’euros en 2024, dont plus de 2 millions d’euros de fonds européens.