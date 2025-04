L’Afrique, avec tous ses pays, compte un millier de banques qui sont au service de la population du continent. Un service qui contribue au développement socioéconomique du continent. Parmi ces banques, cinq ont su se démarquer en obtenant une grande valeur de marque avec une note de AAA.

Afrique, obtention du meilleur score de marque bancaire

L’Afrique a progressé significativement en matière de croissance bancaire avec des valeurs de marque élevées. Ainsi, le continent a obtenu un score de valeur de marque le plus élevé au niveau mondial. Un score de 80,21, qui est plus élevé que l’ensemble des autres scores sur le plan mondial mettant les banques africaines sur la liste internationale en obtenant un score AAA grâce à leur travail bien fait ainsi qu’à leur contribution au développement socioéconomique du continent.

Par ailleurs, d’après le classement de Brand Finance Global 500, cinq banques se trouvent dans le top 5 des banques avec un meilleur score, plus élevé que celui du Moyen-Orient (score moyen de force de marque de 66,7) et de l’Amérique du Sud (score moyen de force de marque de 61,7). Ainsi, ce classement des banques africaines montre à quel point la présence de ces institutions financières est un acteur majeur dans le développement d’une économie durable et inclusive sur le continent.

Top 5 des banques africaines avec des valeurs de marque

1. Banque Capitec – Afrique du Sud (94,6)

2. Banque commerciale du Kenya – Kenya (94,4)

3. Première Banque Nationale – Afrique du Sud (93,6)

4. Banque Unie pour l’Afrique – Nigeria (92,4)

5. Première Banque du Nigeria – Nigeria (92,1)

En somme, pour cette année 2025, ces banques africaines ont enregistré une hausse de la valeur de marque de 22 % sur l’ensemble des marchés (en dollars américains courants). Cette augmentation a été prolifique, générant une somme de 15,2 milliards de dollars. Ainsi, sur le plan régional, le Kenya a obtenu +49 %, suivi de l’Afrique du Sud avec une hausse de +24 %, ces deux pays ayant enregistré une croissance supérieure à la moyenne.

En outre, le Maroc, le Nigeria et l’Égypte ont enregistré une performance de 21 %, 16 % et 8 % respectivement. Soulignons qu’avant la déclaration de Brand Finance Global 500, certains critères d’évaluation ont été respectés pour ces dernières. Il s’agit d’une amélioration significative de la rentabilité, d’une diversification continue de leurs secteurs d’activité et d’une croissance constante de la valeur de la marque.