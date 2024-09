Bientôt, une conférence des bailleurs de fonds sera lancée au profit de la Centrafrique. Il s’agit d’une annonce solennelle, du Ministre de la communication et Porte-parole du gouvernement Centrafricain, Maxime Balalou.

Cette conférence aura un lien direct, avec le nouveau statut du pays en ce moment. Selon Maxime Balalou, la Centrafrique vient de tourner le dos au statut de l’humanitaire et, « s’oriente vers le développement » du pays. En vue d’amorcer ce nouveau statut, le membre du gouvernement explique, que la Centrafrique est en phase de validation « d’un Plan National de Développement ».

Le nouveau Plan National de Développement (PND), va couvrir une période de cinq ans allant de 2024 au 2028, a expliqué Maxime Balalou. Et ce document est essentiellement consacré, « à la reconstruction du pays », a expliqué le Ministre. Les piliers importants de ce document sont sans conteste, « le renforcement de la sécurité, la promotion de la bonne gouvernance et d’un Etat de droit ».

Si la sécurité figure encore en bonne place dans ce document, c’est parce qu’elle constitue une priorité du gouvernement Centrafricain. C’est ainsi, « qu’il est important pour que nous-nous asseyions fortement, sur la sécurisation de notre pays », a indiqué Maxime Balalou. Cette sécurisation, va comprendre aussi, « la libre circulation des biens et des personnes » afin de créer, « une meilleure condition de développement à tous les niveaux » en Centrafrique, a expliqué ce dernier.

La Centrafrique n’a pas laissé de côté, « le développement du capital humain », a expliqué le membre du gouvernement. Car selon lui, « la compétitivité d’une nation se base, sur la capacité des hommes et des femmes formés dans tous les domaines ». Dans un pays comme la Centrafrique, explique Maxime Balalou, un capital humain bien formé va contribuer, à un « accès équitable aux services sociaux de base et de qualité ».

Maxime Balalou explique, que ce nouveau document marque le début d’une nouvelle aventure pour le pays. Et pour cause, explique-t-il, depuis le début des crises successives et leurs effets, la Centrafrique a toujours fonctionné sur la base d’un « Programme intérimaire de stabilisation » du pays. Ce nouveau document rappelle Maxime Balalou, a donc repris « toutes les visions » du pays en matière de sécurisation et développement, après les différentes crises politiques et sécuritaires en Centrafrique.

En rappel, c’est lors d’une conférence de presse organisée le 20 septembre 2024 que Maxime Balalou a fait cette importante annonce.