Mbappé a été élu meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de décembre, récompensant ainsi ses performances remarquables. Après une période de doute, l’attaquant a retrouvé son efficacité sous le maillot madrilène.

Cinq buts, deux passes décisives : le bilan XXL de Mbappé en décembre

Avec 5 buts et 2 passes décisives au compteur, Kylian Mbappé a largement contribué aux succès du Real Madrid en décembre. Ses statistiques parlent pour lui et ont convaincu les supporters de le désigner comme le meilleur joueur du mois.

« L’équipe et moi sommes dans un bon moment », a déclaré le Bondynois sur Real Madrid TV. « Nous avons bien commencé l’année et nous voulons continuer sur cette lancée. » Le Français a également souligné l’importance du soutien des fans : « Merci au public d’avoir voté pour moi. Ce mois de décembre a été bon, autant pour moi que pour l’équipe, avec un titre et des victoires importantes en Liga. »

Malgré ce titre individuel, Mbappé ne disputera pas le 16e de finale de Coupe du Roi afin de récupérer physiquement. Il devrait en revanche être de retour sur les terrains dès jeudi, pour affronter Majorque en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne.

Avec un calendrier surchargé, le Real Madrid devra gérer au mieux les rotations pour préserver ses joueurs clés. Mbappé et ses coéquipiers auront à cœur de maintenir cette dynamique positive et de continuer à briller sur tous les fronts.

Le retour en forme de Kylian Mbappé est une excellente nouvelle pour le Real Madrid. L’attaquant français semble avoir retrouvé sa confiance et son efficacité. Si cette tendance se confirme, les Merengues pourront compter sur lui pour les aider à remporter de nombreux titres cette saison.