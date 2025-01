Le monde du football est en deuil. Mathias Acuña, attaquant uruguayen de 32 ans évoluant au Mushuc Runa en Équateur, a été retrouvé sans vie samedi dernier dans un hôtel d’Ambato. Les circonstances de sa mort laissent présager d’un geste désespéré.

Le club équatorien a été le premier à annoncer cette triste nouvelle, plongeant ainsi ses supporters dans la consternation. Luis Chango, président du club, a exprimé sa profonde tristesse et a assuré que le club apporterait tout son soutien pour le rapatriement du corps.

Mathias Acuña : une carrière prometteuse interrompue

Arrivé en Équateur l’année dernière en provenance du club grec Lamia, Mathias Acuña avait déjà marqué les esprits dans son pays natal, notamment en évoluant pour le CA Fénix et les Montevideo Wanderers. Malheureusement, sa vie personnelle était loin d’être un long fleuve tranquille. En décembre dernier, il avait révélé sur les réseaux sociaux être sous le coup d’une enquête pour violences conjugales.

La Fédération uruguayenne de football a également réagi à cette triste nouvelle, exprimant sa profonde tristesse et présentant ses condoléances à la famille et aux proches du joueur. « Nous sommes profondément attristés par le décès de Mathias Acuña. Nous présentons nos condoléances à sa famille, à ses coéquipiers et à ses amis », a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux.

Le joueur, qui se préparait activement à la prochaine saison et à la Copa Sudamericana 2025, laisse derrière lui une carrière prometteuse brutalement interrompue. Son décès suscite une vive émotion dans le monde du football, où les questions sur la santé mentale des athlètes se posent avec plus d’acuité que jamais.