La Côte d’Ivoire célèbre une nouvelle fois l’ingéniosité de ses artisans. La 6ème édition du Marché Ivoirien de l’Artisanat (MIVA 2025) se tiendra du 22 au 27 avril 2025 au Parc des expositions d’Abidjan. Placée sous le thème « Artisanat, femmes et transformation », cette édition promet d’être riche en événements et en découvertes.

MIVA 2025 : un rendez-vous incontournable pour les artisans ivoiriens

Le gouvernement ivoirien, conscient de l’importance de l’artisanat dans le développement économique du pays, ne ménage pas ses efforts pour soutenir ce secteur. « Le Gouvernement ivoirien accorde un intérêt à la modernisation de ce secteur qui contribue en moyenne à hauteur de 19,5% du PIB en 2022 », a souligné le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba.

Les chiffres sont éloquents : l’artisanat a généré une valeur ajoutée en hausse de 124% entre 2015 et 2022. « Artisanat, femmes et transformation’’. Telle est la thématique autour de laquelle se déroulera la 6ième édition du Marché Ivoirien de l’Artisanat (MIVA) » a rappelé le ministre.

Cette année, le MIVA met particulièrement l’accent sur le rôle des femmes dans l’artisanat. « Le renforcement de la synergie d’actions gouvernementales autour de la question liée à la femme et à la transformation artisanale, afin de promouvoir leur insertion professionnelle et leur autonomisation » est l’un des objectifs majeurs de cette édition, selon le Directeur Général de la Promotion des PME et de l’Artisanat.

Pour atteindre cet objectif, de nombreuses initiatives sont prévues : réseautage, panels, masters class, mais aussi des concours et un défilé de mode. « En plus du réseautage, des panels, masters class, des Awards pour les meilleurs artisans, un fashion show et un dîner gala vont meubler le MIVA 2025 » a-t-il précisé.

Le MIVA est devenu un rendez-vous incontournable pour les artisans, les amateurs d’art et les curieux. La 5ème édition avait déjà été un grand succès, avec plus de 206 exposants et un volume de transactions de plus de 2 milliards de francs CFA.

Pour cette 6ème édition, les organisateurs ambitionnent de faire encore mieux. « 100 000 visiteurs sont attendus à cette édition » a annoncé le Commissaire Général.