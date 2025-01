Au Sénégal, la famille du président Bassirou Diomaye Faye s’agrandit ! Absa Faye, seconde épouse du chef de l’Etat a donné naissance à un enfant ce mardi.

Naissance du premier enfant de Absa Faye, épouse de Bassirou Diomaye Faye

Cette heureuse nouvelle, confirmée par plusieurs sources locales, met fin aux spéculations qui avaient suivi une précédente annonce, rapidement démentie par la présidence de la république du Sénégal. Selon les informations, le bébé est né dans une clinique de la place, et mère et enfant se portent bien. Cette naissance suscite une grande joie au sein de la famille du président Bassirou Diomaye Faye et de tout le pays.

Cette naissance marque un nouveau chapitre dans la vie du couple présidentiel et suscite une vive émotion au sein de la population sénégalaise. De nombreux messages de félicitations ont été adressés au couple présidentiel.

Retour sur une polémique

Il est important de rappeler qu’une première annonce de naissance avait été faite il y a quelques jours, avant d’être démentie par la présidence. Cette annonce avait suscité une vive polémique et avait conduit à l’ouverture d’une enquête pour déterminer les auteurs de cette fausse information.