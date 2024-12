Samedi 30 novembre 2024, le champion camerounais Francis Ngannou, a de nouveau martelé son envie de défier Jon Jones dans un combat de MMA.

Francis Ngannou réclame un face-à-face avec Jon Jones

Assistera-t-on bientôt à un combat entre le champion du PFL face au champion de l’UFC ? Francis Ngannou l’a répété samedi sur ses réseaux sociaux, il veut affronter Jon Jones. « Les bénédictions mettent les ennemis mal à l’aise, mais ils ne peuvent rien y faire. Il n’y a qu’un seul combat, le bon combat qui multipliera tes bénédictions. » C’est par ce message posté ce samedi sur ses réseaux sociaux, accompagné d’un hashtag sans équivoque (#NgannouvsJones), que Francis Ngannou a réitéré son souhait d’affronter Jon Jones dans ce qui serait un combat de titans.

On le rappelle, après près de trois ans d’absence dans une cage et un crochet hyper médiatisé par la boxe, Francis Ngannou a signé son retour en MMA par un KO face au Brésilien Renan Ferreira, au PFL, le 19 octobre, en Arabie saoudite. Désormais sous la bannière du PFL, après avoir quitté l’UFC avec fracas l’an dernier, et son omnipotent patron Dana White, Ngannou s’est adjugé la ceinture de champion « Superfight » de sa nouvelle organisation. Ce qui ne l’empêche donc pas d’imaginer toute sorte de défi.

Comme il l’avait déjà confié au cours d’une interview à RMC Sport mi-septembre, le Camerounais rêve de défier Jon Jones, roi des poids lourds et qui reste de son côté sur une victoire par TKO contre Stipe Miocic, lors de l’UFC 309. « Combattre Tom Aspinall, Alex Pereira ou Jon Jones ? Il n’y a pas match. Ne soyons pas stupides, même s’ils sont tous champions, donnons quand même à Jon Jones ce qu’il mérite, même si parfois il est un peu con », avait lancé Ngannou au micro du RMC Fighter Club.

Espérons donc voir un jour ces deux légendes de la MMA s’affronter dans la cage.