Ancienne rappeuse, Modupe-Oreoluwa Oyeyemi Ola, autrefois connue sous le nom de Mocheddah, s’est remémorée ses débuts dans l’industrie musicale nigériane, évoquant notamment comment elle et Wizkid fréquentaient ensemble les studios avant de connaître la célébrité.

Mocheddah se confie : ses moments en studio avec Wizkid avant la célébrité

Invitée dans l’émission TeamwithTaypod, Mocheddah a partagé d’agréables souvenirs de collaboration avec certaines des plus grandes figures de la musique nigériane, notamment Wizkid et Ice Prince. Elle a révélé qu’elle avait commencé à fréquenter les studios dès l’âge de 14 ans, accompagnant régulièrement Wizkid aux séances d’enregistrement à Ojuelegba.

En revenant sur son parcours, elle a mentionné avoir beaucoup appris en observant des figures emblématiques de l’industrie musicale, notamment le regretté producteur OJB Jezreel. Toutefois, sa mère, soucieuse de son bien-être, veillait sur elle en l’accompagnant au studio et en lui imposant un couvre-feu strict.

Dans ses mots : « Je suis devenue un rat de studio à 14 ans. Wizkid et moi allions ensemble dans les studios d’Ojuelegba. Nous regardions et apprenions des musiciens et producteurs chevronnés. Ma mère m’emmenait dans les studios et me fixait un couvre-feu. Plus tard, je suis devenue amie avec Wizkid et Ice Prince, et nous allions ensemble en studio. Nous n’enregistrions pas, nous observions simplement et nous nous imprégnions de leur talent. »