Huit ans après son dernier live au Palais de la Culture Bernard Dadié de Treichville, le chanteur Molière s’apprête à faire son grand retour le 26 avril 2025 pour un concert exceptionnel.

Le “prophète” du Zouglou de retour : un spectacle grandiose en préparation

L’événement débutera à 16h, avec une première partie animée par un orchestre live, avant que Molière ne prenne possession de la scène dès 18h, pour 2h30 de spectacle. Un show qui s’annonce intense, où l’artiste mettra en lumière ses vingt ans de carrière, marqués par des albums à succès et une fanbase fidèle. Ce concert est orchestré par Guipâh Group, une structure d’événementiel qui s’est déjà illustrée avec le spectacle live du rappeur Himra. Stéphane Dakouri, promoteur de l’événement, explique leur ambition : « Nous voulons apporter une plus-value à l’industrie musicale ivoirienne et en faire un pilier du développement du pays. Après le succès d’Himra, nous avons voulu explorer un autre genre en mettant en avant un grand nom du Zouglou : Molière. »

Un choix évident, selon lui : « Molière possède l’une des plus grandes fanbases du Zouglou. Nous voulons le faire passer d’un point A à un point B et lui offrir la couronne qu’il mérite. L’esplanade du Palais de la Culture n’est qu’une première étape. »

Tout a été pensé pour une immersion totale : Sécurité renforcée ; Configuration spéciale de la scène pour un contact direct avec le public ; Un orchestre en première partie reprenant les plus grands titres du Zouglou (Les Galliets, Les Garagistes, Yabongo Lova…) Stéphane Dakouri insiste sur l’ambition de l’événement : « Nous voulons prouver que le Zouglou peut atteindre un certain standing. Ce soir-là, Molière ne viendra pas seulement chanter : il va marquer les esprits ! »

Molière promet un concert unique et inoubliable

Molière, qui s’est forgé une identité musicale forte à travers ses années de scène et ses influences wôyô, promet un spectacle à la hauteur des attentes : « Ce ne sera pas juste un concert, ce sera une expérience unique. En plus des chansons, nous proposerons un show chorégraphié et inédit. J’invite tout le monde à venir, car ce sera un moment inoubliable ! »

Un rendez-vous à ne pas manquer donc pour les “Inconditionnels”, nom donné à sa fanbase.